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ВСУ уничтожили более 400 оккупантов и 13 бронемашин: Тарнавский рассказал о потерях врага

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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ВСУ уничтожили более 400 оккупантов и 13 бронемашин: Тарнавский рассказал о потерях врага

Александр Тарнавский/Фото: скриншот

ВСУ устойчиво держат оборону на Авдеевском и Марьинском направлениях.

На Таврическом направлении (охватывает линию фронта от Херсона до Авдеевки и Запорожской области) украинские военные уничтожили четыре танка, САУ 2С5 "Гиацинт-С" и 13 бронемашин оккупантов, среди которых БТР-82.

Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский.

"Враг увеличил количество артобстрелов. Наша артиллерия достойно отвечает и эффективно уничтожает захватчиков", — рассказал командующий.

Тарнавский также добавил, что в зоне оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" за прошедшие сутки противник нанес пять авиаударов, провел 60 боевых столкновений и совершил 981 артобстрел.

Общие потери живой силы врага составили 461 человек. Уничтожены 25 единиц военной техники. В частности, четыре танка, 13 ББМ, две артсистемы и четыре автомобиля. Еще 10 единиц техники врага повреждены.

Напомним, кафиры пошли в атаку на Бахмутском направлении: воины ВСУ рассказали о ситуации (фото, видео).

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Дата публикации
Просмотры
196
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