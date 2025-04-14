ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
432
Время на прочтение
1 мин

ВСУ уничтожили бронегруппу РФ и сорвали прорыв оккупантов в Волчанск

Сейчас продолжается зачистка.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Утраты РФ.

Утраты РФ. / © Associated Press

Российские войска пытались прорвать оборону ВСУ и продвинуться в районе Волчанска Харьковской области. Тем не менее, украинские военные уничтожили вражескую бронегруппу.

Об этом сообщили в пресс-службе ОСГВ "Хортица".

"На Харьковском направлении противник пытался прорвать оборону наших защитников в районе Волчанска", — подчеркнули военные.

Чтобы доставить свои штурмовые группы и прорвать оборону украинских подразделений в сторону Вознесеновки и Волчанских Хуторов, оккупанты применили три бронемашины и восемь единиц мототехники. Под огневым прикрытием враг пытался осуществить десантирование.

В результате огневого воздействия ВСУ две вражеские бронемашины и шесть единиц мототехники были уничтожены. Также два мотоцикла агрессор оставил на поле боя.

В настоящее время идет поиск и уничтожение остатков штурмовых групп противника.

Напомним, главком Александр Сырский заявил о рекордных потерях россиян в войне. По его словам, с начала этого года потери врага в личном составе превысили 140 тысяч человек, а именно составили 140 650 вражеских солдат.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie