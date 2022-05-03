ВСУ уничтожили ценные российские беспилотники, шпионившие на черноморском побережье

Украинские защитники уничтожили вражеский беспилотник, осуществлявший воздушную разведку черноморского побережья.

Военные зенитного ракетного подразделения воздушного командования "Пивдень" Воздушных Сил ВСУ уничтожили в Одесской области беспилотник "Форпост", а в Николаевской области — БПЛА "Орлан-10".

Об этом Воздушное командование "Юг" сообщает в своем Фейсбуке.

"С целью уточнения положения подразделений Сил обороны Украины враг продолжает воздушную разведку черноморского побережья с применением БПЛА, а наши подразделения — точно их уничтожают", — говорят в подразделении воздушного командования "Юг".

Следует отметить, что стоимость одного беспилотника "Форпост" оценивается в 7 млн. долларов.

Напомним, за прошедшие сутки, 2 мая, ВСУ уничтожили восемь беспилотников оккупантов : семь "Орлан-10" и один "Форпост".

Как украинские защитники уничтожают вражеские цели с помощью пушек и беспилотников

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