"Нептун" ударил по готовым к вылету Су-34: ВСУ уничтожили четыре самолёта РФ — Зеленский

Аэродром в Воронежской области / © Владимир Зеленский

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Силы обороны Украины нанесли удар по российскому аэродрому в Воронежской области. По словам президента Владимира Зеленского, в результате атаки уничтожены четыре самолета Су-34, еще два — поражены.

Об этом глава государства сообщил в своем Telegram-канале .

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Атака на аэродром в Воронежской области: известно о Су-34

Ночью украинские военные атаковали аэродром в Воронежской области России. По информации Зеленского, целью стали шесть самолетов Су-34: четыре уничтожены, еще два потерпели поражение.

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«Уничтожены четыре самолета Су-34, два самолета Су-34 поражены. Россияне использовали их для террора против наших людей», - заявил президент.

По его словам, самолеты были готовы к новым атакам на Украину и оснащены авиабомбами.

Чем Украина атаковала российский аэродром

Для удара украинские военные применили дальнобойную ракету "Нептун". Зеленский поблагодарил воинов Военно-Морских Сил ВСУ за успешное поражение цели.

«По цели был использован наш длинный Нептун. Спасибо воинам Военно-Морских Сил за меткость», — отметил президент.

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По словам Зеленского, украинские силы также атаковали место хранения и запуска ударных беспилотников в Орловской области России. Еще одну цель поразили в Черном море.

«Применялись наши дальнобойные санкции и по месту хранения и пуска ударных дронов в Орловском регионе. В Черном море также поражена цель», – рассказал президент.

Зеленский заявил о продолжении дальнобойных ударов по России

Президент подчеркнул, что украинские дальнобойные операции - ответ на российские атаки и будут продолжаться, пока Россия будет продолжать войну.

«Наши справедливые ответы на весь российский террор против Украины. Россия затягивает войну, так что наши дальнобойные операции будут продолжаться», — заявил Зеленский.

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Напомним, ранее ТСН.ua писал, что украинские ракеты попали по российскому аэродрому в Воронежской области, с которого россияне запускают самолеты для бомбардировки Украины. Речь также шла о последствиях удара и о том, как этот аэродром использовали для атак на украинские города и инфраструктуру.

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