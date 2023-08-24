ВСУ уничтожили десятки БПЛА и бронемашин врага: Генштаб назвал потери оккупантов

Наибольшие потери в вооружении и технике за предыдущие сутки враг понес в автомобильной технике и автоцистернах: уничтожено 28 единиц.

Потери российских войск в войне против Украины на 24 августа составляют около 259 160 бойцов.

Об этом Генштаб ВСУ сообщил в утренней сводке.

Так только за предыдущие сутки, 23 августа, оккупанты потеряли на фронте 340 военных.

Потери России в оружии и технике:

танков – 4375 (+2) единицы,

боевых бронированных машин – 8511 (+23) единицы,

артиллерийских систем – 5333 (+15) единиц,

РСЗО – 723 (+1) единица,

средств ПВО – 494 (+3) единицы,

самолетов – 315 (+0) единиц,

вертолетов – 316 (+0) единиц,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 4344 (+20) единиц,

крылатых ракет – 1406 (+0) единиц,

кораблей/катеров – 18 (+0) единиц,

автомобильной техники и автоцистерн – 7773 (+28) единиц,

специальной техники – 801 (+1) единица.

Заметим, по словам секретаря СНБО Украины, российские оккупанты для пополнения своих потерь в Украине пытаются вербовать наемников в странах Центральной Азии.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: "Кратко о главном за 23 августа: "подаренный" россиянами вертолет и атака по Сумщине"

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