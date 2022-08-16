ВСУ уничтожили два командных пункта и склад боеприпасов оккупантов в Херсонской области

Украинские военные 16 августа уничтожили два российских командных пункта и один склад боеприпасов возле Берислава в оккупированной Херсонской области.

Российские войска могли накапливать технику там благодаря железнодорожной ветке рядом с оккупированным Джанкоем в Крыму. Именно на этой ветке сегодня тоже был уничтожен вражеский склад боеприпасов.

Об этом сообщил депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань.

"Наши Вооруженные силы, как всегда, последовательно уничтожают тыловые запасы врага. Уничтожены сегодня, согласно официальной информации, два командных пункта, один склад боеприпасов возле Берислава в Бериславском районе", – сказал депутат.

Он отметил, что в этом районе как раз были расположены оружие и военная техника оккупантов, которые они успели перебросить на правый берег Херсонской области, ближе к линии фронта.

"Ну, сегодня – День Крыма, как говорится. А Крым – это же и есть источник поставок всего вооружения и как раз авианалетов, которыми пользуется оккупант. Сегодня мы видим как раз там уничтожение и склада боеприпасов возле Джанкоя на железнодорожной ветке, которая ведет поставки из РФ в сторону оккупированной Херсонщины", – заметил Хлань.

Напомним, ранее депутат предположил, что следующие две недели будут решающими для Херсонской области.

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