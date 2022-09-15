ВСУ уничтожили два полка российской армии в Харьковской области: остатки "воинов" убежали в так называемую "ЛНР"

Украинские бойцы нанесли значительные потери оккупантам на Слобожанском направлении. Там ВСУ "откобзонили" два стрелковых полка второго армейского корпуса ВС РФ.

Остатки российских "воинов" убежали на временно оккупированную территорию Луганской области, откуда их снова собираются отправить "на убой".

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Подтверждены значительные потери противника на Слобожанском направлении. Так, 202-й и 204-й стрелковые полки 2 армейского корпуса оккупационных войск, участвовавших в боевых действиях, спешно выведены на временно оккупированную территорию Луганской области и подлежат расформированию. Остатки личного состава распределены среди подразделений мобилизационного резерва", — говорится в сообщении.

Из-за большого количества раненых в населенном пункте Новоайдар под военные госпитали срочно перепрофилируют гражданские медицинские учреждения, в том числе и детскую больницу.

Пополнить резервы россияне собираются за счет "тюремщиков", которым пообещали досрочное освобождение за участие в войне. Кроме того, российское командование будет теперь забирать на войну в Украине и многодетных отцов.

"В общем, военно-политическое руководство российской федерации приняло решение пополнить резерв для войны в Украине за счет заведений исполнения наказаний, государственных предприятий и учреждений, снятия ограничений на призыв для многодетных семей и принудительного создания региональных батальонов, сформированных по национальному признаку", — рассказали в Генштабе.

Напомним, ранее стало известно, что Россия может отправить на войну в Украину около 10 тысяч заключенных, приговоренных к значительным тюремным срокам или которым некуда возвращаться.

Читайте также: