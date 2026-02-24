ВСУ уничтожили две армии оккупантов: генерал раскрыл реальные потери Путина

Российская армия несет колоссальные потери на фронте / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

За четыре года полномасштабного вторжения Силы обороны Украины фактически ликвидировали две русские армии, наступавшие на наше государство. Те войска оккупантов, которые есть сейчас, кардинально отличаются от того, что вторглось в 2022 году, и уже не имеет прежней боеспособности.

Об этом рассказал эксочельник Службы внешней разведки Украины генерал Николай Маломуж в эфире «Украинского Радио».

Трансформация ВСУ и превосходство над НАТО

По словам генерала, в начале вторжения на Украину наступало 650-тысячное войско россиян, которого на сегодняшний день уже просто не существует. Враг вынужден пополнять свои ряды мобилизованными и наемниками по разным контрактам, однако эти силы не способны обеспечить прежний уровень угрозы.

Тем временем украинская армия претерпела коренные изменения, внедрив высокотехнологичные модели управления, кибервойска и масштабное применение дронов. Благодаря переходу от бригадной к корпусной системе и интеграции робототехники, Украина смогла даже опередить западные стандарты.

«Мы превзошли НАТО технологически, в плане организации и координации. НАТО не была ориентирована на широкомасштабную войну. Это впервые в истории после Второй мировой идет война такой интенсивности», — констатирует Николай Маломуж.

Колоссальные потери РФ и планы Кремля

Между тем общие потери российских оккупантов на фронте уже пересекли новую психологическую отметку, ведь ВСУ успешно ликвидировали более 1 миллиона 261 тысячи вражеских солдат. Только за минувшие сутки украинские защитники уничтожили около тысячи военных РФ, десятки артсистем и более полутора тысяч беспилотников.

Несмотря на признаки стагнации военной кампании и невозможность достичь полной оккупации Донбасса, Россия не собирается останавливаться. Как объясняют западные аналитики, Кремль не рассматривает вариант прекращения боевых действий по нескольким причинам. Во-первых, российским властям критически необходима масштабная «победа», чтобы хоть как-то оправдать перед собственным населением огромные человеческие потери.

Во-вторых, сворачивание разогнанной военной экономики несет слишком серьезные внутриполитические риски для режима диктатора. Хотя российская военная машина еще способна покрывать текущие потери, возможности для значительного наращивания ресурсов у врага уже исчерпаны.