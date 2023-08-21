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ВСУ уничтожили еще 460 оккупантов и десятки единиц техники врага

Автор
Ирина ЛабьякИрина Лабьяк
Дата публикации
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ВСУ уничтожили еще 460 оккупантов и десятки единиц техники врага

Позиции российских войск / Фото: Associated Press

За сутки враг потерял больше всего артиллерийских систем – 19 единиц.

Общие боевые потери России в войне против Украины на 21 августа ориентировочно составляют 257 930 военных.

Об этом Генштаб ВСУ сообщил в утренней сводке.

Только за предыдущие сутки, 20 августа, Силы обороны Украины ликвидировали на фронте 460 российских оккупантов.

Потери России в вооружении и технике:

  • танки – 4358 (+12),
  • боевые бронированные машины – 8449 (+14),
  • артиллерийские системы – 5264 (+19),
  • РСЗО – 719 (+2),
  • средства ПВО – 489 (+0),
  • самолеты – 315 (+0),
  • вертолеты – 316 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 4309 (+5),
  • крылатые ракеты – 1406 (+0),
  • корабли/катера – 18 (+0),
  • автомобильная техника и автоцистерны – 7692 (+12),
  • специальная техника – 794 (+4).

Заметим, что по оценкам аналитиков Института изучения войны, у российских войск возникли проблемы с контрбатарейной борьбой на всех участках фронта, особенно на Запорожском направлении. Кроме того, из-за потерь вражеским подразделениям не хватает офицеров, а некоторыми ротами руководят рядовые.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: "В Мелитополе ликвидировали "милиционеров" оккупантов! Подробности от Федорова"

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Дата публикации
Просмотры
659
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