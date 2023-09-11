ВСУ уничтожили еще 589 оккупантов и 35 вражеских БПЛА — Генштаб

Россия потеряла на фронте в Украине еще 580 бойцов, а также десятки единиц вооружения и военной техники.

Об этом Генштаб ВСУ проинформировал в утренней сводке 11 сентября.

Так, потери российских оккупантов в живой силе по состоянию на 11 сентября достигают уже 269 210 бойцов.

Потери врага в оружии и технике:

танки – 4560 (+6) единиц,

боевые бронированные машины – 8767 (+12) единиц,

артиллерийские системы – 5839 (+28) единиц,

РСЗО – 760 (+0) единиц,

средства ПВО – 512 (+3) единиц,

самолеты – 315 (+0) единиц,

вертолеты – 316 (+0) единиц,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 4628 (+35) единиц,

крылатые ракеты – 1455 (+0) единиц,

корабли/катера – 19 (+0) единиц,

автомобильная техника и автоцистерны – 8370 (+32) единиц,

специальная техника – 877 (+5) единиц.

Потери России в войне против Украины по состоянию на 11 сентября 2023 / Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

К слову, по информации украинской военной разведки, на сегодняшний день Россия сосредоточила на оккупированных территориях более 420 тыс. военных.

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