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ВСУ уничтожили еще 589 оккупантов и 35 вражеских БПЛА — Генштаб

Автор
Ирина ЛабьякИрина Лабьяк
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ВСУ уничтожили еще 589 оккупантов и 35 вражеских БПЛА — Генштаб

Фото с позиции российских оккупантов / Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Украинские защитники также лишили захватчиков 28 артиллерийских систем.

Россия потеряла на фронте в Украине еще 580 бойцов, а также десятки единиц вооружения и военной техники.

Об этом Генштаб ВСУ проинформировал в утренней сводке 11 сентября.

Так, потери российских оккупантов в живой силе по состоянию на 11 сентября достигают уже 269 210 бойцов.

Потери врага в оружии и технике:

  • танки – 4560 (+6) единиц,
  • боевые бронированные машины – 8767 (+12) единиц,
  • артиллерийские системы – 5839 (+28) единиц,
  • РСЗО – 760 (+0) единиц,
  • средства ПВО – 512 (+3) единиц,
  • самолеты – 315 (+0) единиц,
  • вертолеты – 316 (+0) единиц,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 4628 (+35) единиц,
  • крылатые ракеты – 1455 (+0) единиц,
  • корабли/катера – 19 (+0) единиц,
  • автомобильная техника и автоцистерны – 8370 (+32) единиц,
  • специальная техника – 877 (+5) единиц.
Потери России в войне против Украины по состоянию на 11 сентября 2023 / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook
Потери России в войне против Украины по состоянию на 11 сентября 2023 / Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

К слову, по информации украинской военной разведки, на сегодняшний день Россия сосредоточила на оккупированных территориях более 420 тыс. военных.

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Дата публикации
Просмотры
535
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