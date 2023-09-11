ВСУ уничтожили еще 589 оккупантов и 35 вражеских БПЛА — Генштаб

Украинские защитники также лишили захватчиков 28 артиллерийских систем.
Россия потеряла на фронте в Украине еще 580 бойцов, а также десятки единиц вооружения и военной техники.
Об этом Генштаб ВСУ проинформировал в утренней сводке 11 сентября.
Так, потери российских оккупантов в живой силе по состоянию на 11 сентября достигают уже 269 210 бойцов.
Потери врага в оружии и технике:
- танки – 4560 (+6) единиц,
- боевые бронированные машины – 8767 (+12) единиц,
- артиллерийские системы – 5839 (+28) единиц,
- РСЗО – 760 (+0) единиц,
- средства ПВО – 512 (+3) единиц,
- самолеты – 315 (+0) единиц,
- вертолеты – 316 (+0) единиц,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 4628 (+35) единиц,
- крылатые ракеты – 1455 (+0) единиц,
- корабли/катера – 19 (+0) единиц,
- автомобильная техника и автоцистерны – 8370 (+32) единиц,
- специальная техника – 877 (+5) единиц.
К слову, по информации украинской военной разведки, на сегодняшний день Россия сосредоточила на оккупированных территориях более 420 тыс. военных.
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