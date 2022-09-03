ВСУ уничтожили колонну из грузовиков врага на Запорожском направлении — Генштаб

За прошедшие сутки ВСУ уничтожили живую силу противника на Запорожском направлении.

Об этом в утренней сводке 3 сентября сообщил Генштаб ВСУ.

Так, по данным украинской разведки, колонна из грузовиков врага, один из которых был заполнен телами погибших, направлялась в сторону Бердянска, где развернут крематорий.

В Запорожском направлении враг также осуществлял обстрелы объектов в районах населенных пунктов Новоселка, Железнодорожное, Гуляйполе, Красное, Щербаки, Белогорье.

Агрессор чувствует несокрушимость духа нашего народа и жажду освобождения украинских земель. Особенно это заметно в южных областях, где оккупанты усиливают фильтрационные меры, чем пытается ослабить патриотические настроения населения временно оккупированных районов, отметили в Генштабе.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 192-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения инфраструктуре.

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