ВСУ уничтожили колонну из грузовиков врага на Запорожском направлении — Генштаб

Начались 192 сутки героического противостояния Украинской нации российскому военному вторжению.
За прошедшие сутки ВСУ уничтожили живую силу противника на Запорожском направлении.
Об этом в утренней сводке 3 сентября сообщил Генштаб ВСУ.
Так, по данным украинской разведки, колонна из грузовиков врага, один из которых был заполнен телами погибших, направлялась в сторону Бердянска, где развернут крематорий.
В Запорожском направлении враг также осуществлял обстрелы объектов в районах населенных пунктов Новоселка, Железнодорожное, Гуляйполе, Красное, Щербаки, Белогорье.
Агрессор чувствует несокрушимость духа нашего народа и жажду освобождения украинских земель. Особенно это заметно в южных областях, где оккупанты усиливают фильтрационные меры, чем пытается ослабить патриотические настроения населения временно оккупированных районов, отметили в Генштабе.
Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 192-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения инфраструктуре.
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