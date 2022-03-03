ВСУ уничтожили колонну российской техники в Сумской области (фото)

Оккупанты заставляли местных жителей восстанавливать мост.

Бойцы Вооруженных Сил Украины уничтожили колонну российской техники в селе Московский Бобрик Сумской области.

Об этом 3 марта сообщила 93-я ОМБр Холодный Яр.

"Вчера сообщали о недостойном поведении оккупантов в Московском Бобрике на Сумщине. На фото — колонна, которая должна была пройти через мост, который оккупанты заставляли отстраивать местных жителей. Не доехали 20 км", — объяснили защитники Украины.