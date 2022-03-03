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ВСУ уничтожили колонну российской техники в Сумской области (фото)

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Оккупанты заставляли местных жителей восстанавливать мост.

Бойцы Вооруженных Сил Украины уничтожили колонну российской техники в селе Московский Бобрик Сумской области.

Об этом 3 марта сообщила 93-я ОМБр Холодный Яр.

"Вчера сообщали о недостойном поведении оккупантов в Московском Бобрике на Сумщине. На фото — колонна, которая должна была пройти через мост, который оккупанты заставляли отстраивать местных жителей. Не доехали 20 км", — объяснили защитники Украины.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 2 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – 5840 человек,
  • самолетов – 30,
  • вертолетов – 31,
  • танков – до 211,
  • боевых бронированных машин ‒ 862,
  • артиллерийских систем – 85,
  • средства ПВО – 9,
  • РСЗО — 40,
  • цистерн с ГСМ – 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3,
  • легкие скоростные катера – 2 единицы,
  • автомобильной техники – 355.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

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