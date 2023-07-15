ВСУ уничтожили колонну техники РФ в Запорожской области – мощное видео последствий

Вооруженные силы Украины уничтожили колонну российской техники в Запорожской области американскими управляемыми ракетами GMLRS.

Соответствующее видео опубликовал журналист Юрий Бутусов.

"Наши бойцы уничтожили колонну с буксированными гаубицами Д-30, которая принадлежала подразделениям Каспийских морпехов. В результате "урожай" из мертвых оккупантов собрали немалый", — говорится в сообщении.

Напомним, в Черниговской области из Десны извлекли российский танк (фото).

На Запорожье ВСУ уничтожили технику и подразделение Каспийских морпехов РФ

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