ВСУ уничтожили колонну техники РФ в Запорожской области – мощное видео последствий

Украинские военные уничтожили колонну техники оккупантов в Запорожской области.
Вооруженные силы Украины уничтожили колонну российской техники в Запорожской области американскими управляемыми ракетами GMLRS.
Соответствующее видео опубликовал журналист Юрий Бутусов.
"Наши бойцы уничтожили колонну с буксированными гаубицами Д-30, которая принадлежала подразделениям Каспийских морпехов. В результате "урожай" из мертвых оккупантов собрали немалый", — говорится в сообщении.
Напомним, в Черниговской области из Десны извлекли российский танк (фото).
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