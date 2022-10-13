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ВСУ уничтожили командно-наблюдательный пункт россиян в Бериславском районе Херсонщины — Братчук

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ВСУ уничтожили командно-наблюдательный пункт россиян в Бериславском районе Херсонщины — Братчук

Фото: Associated Press

ВСУ продолжают наносить мощные удары по российским оккупантам на Херсонщине.

Украинские защитники 13 октября уничтожили командно-наблюдательный пункт вражеского батальона в Бериславском районе Херсонской области.

Об этом сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Брачук.

"ВСУ уничтожили командно-наблюдательный пункт российского батальона в Бериславском районе Херсонщины", — написал он.

Следует отметить, что о потерях россиян в этом направлении информируют Генштаб ВСУ или Оперативное командование "Юг".

Контрнаступление ВСУ в Херсонской области

Украинская армия с начала октября освободила 29 населенных пунктов в Херсонской области. Важным для Вооруженных сил стало освобождение Давидового Брода, где оккупанты имели довольно крепкие позиции.

Вооруженные силы Украины освободили 1170 квадратных километров территорий Украины в Херсонской области.

У русских военных на правом берегу Днепра заканчиваются запасы. По словам советника Офиса президента Украины Алексея Арестовича, перед оккупантами маячит перспектива разгрома. Более того — элитным войскам Путина тоже конец.

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