ВСУ уничтожили командный пункт в Херсонской области, в котором находились 50 офицеров РФ — Арестович

ВСУ уничтожили командный пункт в Херсонской области, в котором находились 50 офицеров РФ — Арестович

Алексей Арестович отметил, что это покруче Чернобаевки будет.

Вооруженные Силы Украины уничтожили командный пункт, в котором находились 50 офицеров РФ. Он дислоцировался в Херсонской области.

Об этом сообщил советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович в интервью российскому правозащитнику Марку Фейгину.

"Накрыли передовой командный пункт армейского уровня в Херсонской области. Это покруче Чернобаевки будет. Там было около 50 старших российских офицеров. Судьба их неизвестна, но думаю, печальна. Взрывалось долго. Передовой командный пункт. Как бы еще один (убитый – ред.) командующий армией не прибавился", — сказал Арестович.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что западные партнеры наконец-то поставляют Украине необходимое вооружение, которое она просила с начала полномасштабного российского вторжения. Какое именно вооружение получает армия Украины от Запада – глава государства не раскрыл.

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