ВСУ уничтожили комплекс радиоэлектронной борьбы РФ, которым оккупанты глушили связь и блокировали работу БПЛА и ПВО

ВСУ уничтожили комплекс радиоэлектронной борьбы РФ, которым оккупанты глушили связь и блокировали работу БПЛА и ПВО

Вместе с комплексом ВСУ уничтожили около 50 врагов, непосредственно работавших с техникой.

В Харьковской области украинские защитники разбили мощный российский стационарный комплекс радиоэлектронной борьбы, а вместе с ним уничтожили 50 врагов.

Об этом говорится на странице главы Харьковской облгосадминистрации Олега Синегубова.

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"Наши мужественные защитники уничтожили мощный российский стационарный комплекс радиоэлектронной борьбы! Благодаря этому комплексу кафиры "глушили" нашу связь, электронику, работу наших систем противовоздушной обороны и беспилотников, вели разведывательные работы", — написал он.

По словам главы Харьковской ОВА, вместе с комплексом ВСУ уничтожили около 50 врагов, непосредственно работавших с техникой. "Это мощная операция! За которую мы все благодарны нашим непобедимым бойцам", — написал Синегуб.