ВСУ уничтожили комплекс радиоэлектронной борьбы РФ, которым оккупанты глушили связь и блокировали работу БПЛА и ПВО

Вместе с комплексом ВСУ уничтожили около 50 врагов, непосредственно работавших с техникой.
В Харьковской области украинские защитники разбили мощный российский стационарный комплекс радиоэлектронной борьбы, а вместе с ним уничтожили 50 врагов.
Об этом говорится на странице главы Харьковской облгосадминистрации Олега Синегубова.
"Наши мужественные защитники уничтожили мощный российский стационарный комплекс радиоэлектронной борьбы! Благодаря этому комплексу кафиры "глушили" нашу связь, электронику, работу наших систем противовоздушной обороны и беспилотников, вели разведывательные работы", — написал он.
По словам главы Харьковской ОВА, вместе с комплексом ВСУ уничтожили около 50 врагов, непосредственно работавших с техникой. "Это мощная операция! За которую мы все благодарны нашим непобедимым бойцам", — написал Синегуб.
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