ВСУ уничтожили корабль российских оккупантов, перевозивший 400 пехотинцев, танки и БТРы — Арестович

Враг понес серьезные потери.

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович рассказал, что ВСУ продолжает уничтожать технику российских оккупантов.

Об этом он сказал в своем видеообращении 24 марта.

"Сегодня был уничтожен 49-й передовой командный пункт российской армии на юге и большой десантный корабль, перевозивший ориентировочно 400 морских пехотинцев, 20 танков и 45 БТРов. Он внезапно взорвался в порту Бердянска. Еще один корабль был поврежден. Как сообщают Вое силы Украины, обеими этими кораблями командовали предатели Украины, предавшие нас с вами и перешедшие на российскую сторону еще в 2014 году", — отметил Арестович.

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