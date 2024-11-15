ВСУ уничтожили кучу россиян с техникой: Генштаб обновил потери врага

Враг на фронте теряет и живую силу, и технику.

Общие боевые потери российских оккупантов на утро 15 ноября составили 717 590 человек. За прошедшие сутки ликвидировано еще 1520 захватчиков.

Об этом сообщил Генштаб.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 15.11.24 ориентировочно составили:

личного состава – около 717 590 (+1520) человек

танков ‒ 9330 (+11)

боевых бронированных машин ‒ 18968 (+21)

артиллерийских систем – 20492 (+20)

РСЗО – 1252

средства ПВО – 999 (+2)

самолетов – 369

вертолетов – 329

БПЛА оперативно-тактического уровня – 18886 (+34)

крылатые ракеты ‒ 2641 (+1)

корабли /катера ‒ 28

подводные лодки — 1

автомобильной техники и автоцистерн – 29167 (+77)

специальная техника ‒ 3645 (+16)

Напомним, украинский дрон преодолел более 1000 км и одним ударом уничтожил 3 военных корабля РФ.

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