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ВСУ уничтожили кучу россиян с техникой: Генштаб обновил потери врага

ВСУ уничтожили кучу россиян с техникой: Генштаб обновил потери врага

Оккупантов стало меньше на нашей земле / Фото: Associated Press

Враг на фронте теряет и живую силу, и технику.

Общие боевые потери российских оккупантов на утро 15 ноября составили 717 590 человек. За прошедшие сутки ликвидировано еще 1520 захватчиков.

Об этом сообщил Генштаб.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 15.11.24 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 717 590 (+1520) человек
  • танков ‒ 9330 (+11)
  • боевых бронированных машин ‒ 18968 (+21)
  • артиллерийских систем – 20492 (+20)
  • РСЗО – 1252
  • средства ПВО – 999 (+2)
  • самолетов – 369
  • вертолетов – 329
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 18886 (+34)
  • крылатые ракеты ‒ 2641 (+1)
  • корабли /катера ‒ 28
  • подводные лодки — 1
  • автомобильной техники и автоцистерн – 29167 (+77)
  • специальная техника ‒ 3645 (+16)

Напомним, украинский дрон преодолел более 1000 км и одним ударом уничтожил 3 военных корабля РФ.

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