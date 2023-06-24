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ВСУ уничтожили логистический транспорт оккупантов в Донецкой области — "взрывное" видео

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
2158
Время на прочтение
1 мин
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ВСУ уничтожили логистический транспорт оккупантов в Донецкой области — "взрывное" видео

ВСУ уничтожили логистический транспорт окупантов в Донецкой области. Фото: скриншот с видео.

Аэроразведка подразделений ГПСУ активно помогает артиллерии наносить удары по логистике оккупационных войск.

В Донецкой области операторы беспилотников пограничного подразделения на днях обнаружили маршрут снабжения оккупантами боеприпасов и горюче-смазочных материалов. Логистический транспорт россиян после обнаружения был уничтожен.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

"В ходе разведывательного полета охранники границ установили и места отстоя логистического транспорта окупантов", — говорится в сообщении.

ВСУ "взрывательно" разгрузили логистический транспорт оккупантов

ВСУ "взрывательно" разгрузили логистический транспорт оккупантов

Напомним, по состоянию на 24 июня ВСУ уничтожили около 223 910 солдат армии РФ За минувшие сутки было ликвидировано еще 580 оккупантов.

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Дата публикации
Просмотры
2158
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