ВСУ уничтожили логистический транспорт оккупантов в Донецкой области — "взрывное" видео

В Донецкой области операторы беспилотников пограничного подразделения на днях обнаружили маршрут снабжения оккупантами боеприпасов и горюче-смазочных материалов. Логистический транспорт россиян после обнаружения был уничтожен.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

"В ходе разведывательного полета охранники границ установили и места отстоя логистического транспорта окупантов", — говорится в сообщении.

ВСУ "взрывательно" разгрузили логистический транспорт оккупантов

Напомним, по состоянию на 24 июня ВСУ уничтожили около 223 910 солдат армии РФ За минувшие сутки было ликвидировано еще 580 оккупантов.

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