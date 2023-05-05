ВСУ уничтожили места хранения боеприпасов "вагнеровцев" на Бахмутском направлении — Маляр

Силы обороны оказывают не просто мощное сопротивление, но не дают выполнить врагу задачу.

Вооруженные силы Украины продолжают сопротивляться армии захватчиков на Бахмутском направлении. В частности, украинским военным удалось уничтожить места хранения боеприпасов "вагнеровцев".

Об этом сообщила заместитель министра обороны Анны Маляр в эфире телемарафона.

По их словам, российские оккупанты и дальше рассчитывают взять под контроль Бахмут до 9 мая.

"Наши Силы обороны оказывают не просто мощное сопротивление, но и не дают выполнить врагу задачу. Не дают прорвать оборону. С нашей стороны также совершаются активные штурмовые действия. Сейчас есть новость, что нашими бойцами уничтожены места хранения боеприпасов "вагнеровцев", — отметила зам. министра обороны.

Напомним, Российские кафиры изо всех сил пытаются взять Бахмут под контроль до 9 мая.

Частная военная компания "Вагнера" объявила, что из-за нехватки боеприпасов 10 мая она выходит из города Бахмут Донецкой области и передает позиции российским кадровым подразделениям.

Эти заявления в ВСУ воспринимают как привлечение к себе внимания.

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