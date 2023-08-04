ВСУ уничтожили минометный расчет врага на Бахмутском направлении: Сырский показал видео

В результате качественной работы украинских защитников у российских захватчиков детонировали боеприпасы.

Украинские войска на Бахмутском направлении мощным ударом по артиллерии уничтожили минометный расчет российских оккупантов и этот момент был снят на видео.

Соответствующий ролик в Сети опубликовал командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.

Он отметил, что минометный расчет врага был уничтожен артиллеристами из 60-й отдельной механизированной бригады.

"Бахмутское направление. Уничтожение артиллерией 60-й отдельной механизированной Ингулецкой бригады минометного расчета россиян с последующей детонацией боеприпасов", – говорится в сообщении Сырского.

Он отметил, что это была "качественная работа".

Сырский показал, как артиллеристы уничтожили минометный расчет врага на Бахмутском направлении

Ситуация на Бахмутском направлении фронта

В Генштабе ВСУ сообщили 3 августа, что захватчики пошли в контратаку на Бахмутском направлении, а именно западнее Курдюмовки и южнее Андреевки. Однако эти попытки врага восстановить утраченное положение были безуспешны.

Как сообщили в Институте изучения войны, ВСУ продолжают наступление на Бахмутском направлении, а также контрнаступательные операции на Бердянском и Мелитопольском направлениях.

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