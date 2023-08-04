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ВСУ уничтожили минометный расчет врага на Бахмутском направлении: Сырский показал видео

ВСУ уничтожили минометный расчет врага на Бахмутском направлении: Сырский показал видео

Автор
Ирина ЛабьякИрина Лабьяк
Дата публикации
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Время на прочтение
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ВСУ уничтожили минометный расчет врага на Бахмутском направлении: Сырский показал видео

Силы обороны Украины уничтожили минометный расчет оккупантов на Бахмутском направлении/Скриншот

В результате качественной работы украинских защитников у российских захватчиков детонировали боеприпасы.

Украинские войска на Бахмутском направлении мощным ударом по артиллерии уничтожили минометный расчет российских оккупантов и этот момент был снят на видео.

Соответствующий ролик в Сети опубликовал командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.

Он отметил, что минометный расчет врага был уничтожен артиллеристами из 60-й отдельной механизированной бригады.

"Бахмутское направление. Уничтожение артиллерией 60-й отдельной механизированной Ингулецкой бригады минометного расчета россиян с последующей детонацией боеприпасов", – говорится в сообщении Сырского.

Он отметил, что это была "качественная работа".

Сырский показал, как артиллеристы уничтожили минометный расчет врага на Бахмутском направлении

Сырский показал, как артиллеристы уничтожили минометный расчет врага на Бахмутском направлении

Ситуация на Бахмутском направлении фронта

В Генштабе ВСУ сообщили 3 августа, что захватчики пошли в контратаку на Бахмутском направлении, а именно западнее Курдюмовки и южнее Андреевки. Однако эти попытки врага восстановить утраченное положение были безуспешны.

Как сообщили в Институте изучения войны, ВСУ продолжают наступление на Бахмутском направлении, а также контрнаступательные операции на Бердянском и Мелитопольском направлениях.

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Дата публикации
Просмотры
632
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