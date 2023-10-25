ВСУ уничтожили модную РЛС окупантов "Зоопарк" и кучу другой тяжелой техники: мощное видео

На Запорожском направлении воины одного из подразделений Сил специальных операций обнаружили "жирные цели" россиян. По ним успешно отработала украинская артиллерия.

Видео точных ударов показали в СтратКоме ВСУ.

"На Запорожском направлении воины одного из подразделений ССО обнаружили и идентифицировали тяжелую технику противника и скорректировали по ней огонь артиллерии", — говорится в сообщении.

На кадрах видно, что первым за крейсером "Москва" последовал российский БМ-21 "Град". Далее "свое отвоевал" БМ-27 "Ураган". Его пытались спрятать в лесополосе, но не получилось. Кроме того, защитники попали в так называемую "ТОС" — тяжелую огнеметную систему оккупантов.

Уничтожена также "модная" радиолокационная система россиян "Зоопарк", стоимость которой оценивается в примерно 10 миллионов долларов.

ВСУ на Запорожье уничтожили кучу тяжелой техники россиян: видео

Напомним, в Донецкой области военные 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады уничтожили в одном бою пять танков и четыре боевых машины пехоты россиян. Мощное видео опубликовала пресс-служба ДШВ.

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