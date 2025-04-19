ВСУ уничтожили мост в Брянской области: эксперт ответил, готовится ли наступление

Украинские военные

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Украинские войска нанесли удар по мосту в Брянской области, что может свидетельствовать о подготовке к созданию нового фронта на севере.

Об этом сообщил полковник запаса ВСУ, лётчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан в комментарии для 24 Канала.

Эксперт предположил, что уничтожение мостов через ключевые реки — часть масштабной стратегической задачи: создание стабильной линии фронта на северном направлении. По его словам, эту линию должны были сформировать еще в 2014 году.

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«Не занимались этим вопросом 10 лет. Сейчас занялись. Зашли на Курщину, выполнили задачу, но поздно приняли решение о выходе. Зашли на Белгородскую область. Вероятно, будет заход и на Брянщину. Сейчас идут подготовительные процессы, которыми должна заниматься авиация», — заявил Свитан.

Он добавил, что особенно эффективными оказались французские высокоточные бомбы с реактивным ускорителем, которые Украина получает ежемесячно около 10 бомб.

По словам полковника запаса, на северном направлении работают украинские «Су», «МиГи» и французские «Миражи». Видео с мест ударов подтверждают их точность и мощность.

Силы спецопераций и пограничники ликвидировали наблюдательный пункт российских морпехов в Курской области. Там находились оккупанты с Тихоокеанского флота.

Напомним, эксперт призвал не верить обещаниям Кремля о Пасхальном перемирии.