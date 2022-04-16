ВСУ уничтожили на Донбассе 15 танков врага, 24 единицы бронированной и 10 единиц автомобильной техники

ВСУ уничтожили на Донбассе 15 танков врага, 24 единицы бронированной и 10 единиц автомобильной техники

В течение текущих суток было успешно отбито 10 атак врага.

На донецком и луганском направлениях украинские защитники продолжают защищать украинскую землю.

Благодаря умелым действиям и мастерству военнослужащих группировкой Объединенных сил в течение текущих суток, 16 апреля, было успешно отбито 10 атак врага.

Наши воины нанесли урон российским оккупантам.

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Об этом сообщает пресс-служба Объединенных сил.

За 16 апреля украинские защитники уничтожили:

15 танков;

три артиллерийские системы,

24 единицы бронированной техники,

10 единиц автомобильной техники противника.

Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили четыре беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10" и две крылатые ракеты.

"Украинские военнослужащие продолжают мужественно и героически сдерживать нашествие агрессора! Вместе к победе", — говорится в сообщении.

Напомним, в Генштабе ВСУ сообщили, что, вероятно, оккупанты продолжат штурмовые действия вдоль всей линии столкновения в Донецкой и Луганской областях. Сосредоточить усилия на захвате населенных пунктов Попасная, Рубежное, Мариуполь, а также выходе в районы населенных пунктов Угледар и Марьинка. Также будут готовиться к наступлению на Кураховском и Авдеевском направлениях.