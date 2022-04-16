ВСУ уничтожили на Донбассе 15 танков врага, 24 единицы бронированной и 10 единиц автомобильной техники

В течение текущих суток было успешно отбито 10 атак врага.
На донецком и луганском направлениях украинские защитники продолжают защищать украинскую землю.
Благодаря умелым действиям и мастерству военнослужащих группировкой Объединенных сил в течение текущих суток, 16 апреля, было успешно отбито 10 атак врага.
Наши воины нанесли урон российским оккупантам.
Об этом сообщает пресс-служба Объединенных сил.
За 16 апреля украинские защитники уничтожили:
- 15 танков;
- три артиллерийские системы,
- 24 единицы бронированной техники,
- 10 единиц автомобильной техники противника.
Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили четыре беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10" и две крылатые ракеты.
"Украинские военнослужащие продолжают мужественно и героически сдерживать нашествие агрессора! Вместе к победе", — говорится в сообщении.
Напомним, в Генштабе ВСУ сообщили, что, вероятно, оккупанты продолжат штурмовые действия вдоль всей линии столкновения в Донецкой и Луганской областях. Сосредоточить усилия на захвате населенных пунктов Попасная, Рубежное, Мариуполь, а также выходе в районы населенных пунктов Угледар и Марьинка. Также будут готовиться к наступлению на Кураховском и Авдеевском направлениях.
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