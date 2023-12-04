ВСУ уничтожили на Херсонском направлении российские САУ "Пион" и ЗРК "Оса" (мощное видео)

После точного выстрела техника оккупантов буквально взлетает в воздух и загорается.

Украинские военные точным выстрелом на Херсонском направлении уничтожили российские САУ "Пион" и ЗРК "Оса".

Соответствующее видео на своей странице в соцсети опубликовал журналист Юрий Бутусов.

Как отмечается, украинские бойцы аэроразведки подразделения Flying Skull обнаружили в лесополосе российскую тяжелую технику, в частности, 203-мм САУ 2С7 "Пион" и ЗРК "Оса", и нанесли по ней прицельный удар.

“В зеленом сосновом бору Херсонской области в отличном стиле были демилитаризованы российская 203-мм САУ 2С7 "Пион" и российский ЗРК "Оса", - написал Юрий Бутусов.

На кадрах видно, как после точного выстрела техника оккупантов буквально взлетает в воздух и загорается.

ВСУ уничтожили на Херсонском направлении российскую САУ "Пион" и ЗРК "Осу"

Напомним, что в Луганской области дроны метко уничтожили склад боеприпасов и технику россиян.

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