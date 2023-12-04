Категория
Война
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

ВСУ уничтожили на Херсонском направлении российские САУ "Пион" и ЗРК "Оса" (мощное видео)

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
Дата публикации
Просмотры
905
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
ВСУ уничтожили на Херсонском направлении российские САУ "Пион" и ЗРК "Оса" (мощное видео)

Фото: Скриншот

После точного выстрела техника оккупантов буквально взлетает в воздух и загорается.

Украинские военные точным выстрелом на Херсонском направлении уничтожили российские САУ "Пион" и ЗРК "Оса".

Соответствующее видео на своей странице в соцсети опубликовал журналист Юрий Бутусов.

Как отмечается, украинские бойцы аэроразведки подразделения Flying Skull обнаружили в лесополосе российскую тяжелую технику, в частности, 203-мм САУ 2С7 "Пион" и ЗРК "Оса", и нанесли по ней прицельный удар.

“В зеленом сосновом бору Херсонской области в отличном стиле были демилитаризованы российская 203-мм САУ 2С7 "Пион" и российский ЗРК "Оса", - написал Юрий Бутусов.

На кадрах видно, как после точного выстрела техника оккупантов буквально взлетает в воздух и загорается.

ВСУ уничтожили на Херсонском направлении российскую САУ "Пион" и ЗРК "Осу"

ВСУ уничтожили на Херсонском направлении российскую САУ "Пион" и ЗРК "Осу"

Напомним, что в Луганской области дроны метко уничтожили склад боеприпасов и технику россиян.

Читайте также:

 

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
905
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация