ВСУ уничтожили на одном из направлений российский боевой вертолет

В четверг, 17 августа, украинские военные "приземлили" ударный вертолет Ка-52 "Аллигатор" армии РФ на Бахмутском направлении.

Об этом сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.

"Минус один рашистский Ка-52 сегодня утром на Бахмутском направлении! Спасибо подразделению ЗРВ Воздушных Сл за успешную боевую работу", — говорится в его сообщении.

К слову, по состоянию на утро 17 августа, по информации Генштаба, украинские защитники "минуснули" уже 314 вертолетов армии РФ.

Как сообщалось, потери россиян в Украине перевалили за 256 тысяч. За прошедшие сутки ряды "200-х" пополнили еще 480 российских захватчиков.

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