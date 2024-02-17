ВСУ уничтожили на востоке три вражеских самолета Су: что известно

Суда были уничтожены, когда они атаковали позиции ВСУ.

В субботу, 17 февраля, украинские защитники уничтожили три российских самолета – Су-34 и Су-35 на востоке Украины.

Об этом сообщил командующий Воздушными силами ВСУ, генерал-лейтенант Николай Олещук.

"Утром 17 февраля 2024 года на Восточном направлении подразделениями Воздушных сил Вооруженных сил Украины уничтожены сразу три вражеских самолета — два истребителя-бомбардировщика Су-34 и один истребитель Су-35", — говорится в сообщении.

Главнокомандующий Вооруженными силами Александр Сырский также поблагодарил воинов за сбитые российские самолеты на Восточном направлении. По его словам, вражеские суда были уничтожены, когда они атаковали позиции сил обороны Украины.

"Сегодня утром на Восточном направлении во время вражеских ударов управляемыми авиабомбами по позициям наших войск Воздушные Силы ВСУ уничтожили сразу три российских самолета: 2 Су-34 и один Су-35", — подчеркнул главком.

Как сообщалось, утром 14 февраля Генштаб подтвердил уничтожение российского судна. Так, в Черном море был подбит русский корабль "Цезарь Куников". В момент атаки на борту этого большого десантного корабля могло находиться до 90 моряков.

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