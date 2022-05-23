ВСУ уничтожили на Запорожье российский контрольно-наблюдательный пункт батальона, ликвидировано 26 оккупантов

В Запорожской области российские оккупанты активных боевых действий не проводили.

Бойцы Вооруженных Сил уничтожают живую силу и технику оккупантов РФ. Кроме того, 22 мая был уничтожен вражеский контрольно-наблюдательный пункт батальона и позиция боевой охраны.

Об этом сообщили Силы обороны Запорожского края.

За прошедшие сутки было уничтожено 26 российских военнослужащих, а 20 получили ранения. Кроме того, уничтожены пять боевых бронированных машин, два БПЛА "Орлан-10", одна самоходная артиллерийская установка и четыре единицы автомобильной техники.

Украинские военнослужащие в Запорожском направлении выполняют задачи по отпору и сдерживанию российской вооруженной агрессии. Оккупанты продолжают ведение воздушной разведки и производят огненное поражение позиций украинских войск по всей линии столкновения. Украинские защитники отвечали контр-ударами.

Основные силы и средства захватчики продолжают сосредоточиваться в районах Орехова, Гуляйполя и Великой Новоселки Донецкой области.

Как сообщалось, по состоянию на 23 мая общие боевые потери среди личного состава российских оккупантов составили около 29,2 тысяч человек. Наибольшие потери противника за прошедшие сутки наблюдались на Бахмутском направлении.

Читайте также: