ВСУ уничтожили несколько пунктов управления россиян и еще одну "важную цель": Генштаб о ситуации на фронте

В течение суток украинские воины попали по складам и сосредоточению вражеского вооружения и военной техники россиян, а также уничтожили "важную цель противника".

Российский агрессор цинично продолжает использовать тактику террора. Всего в сутки противник нанес 18 ракетных ударов по населенным пунктам Киевской и Днепропетровской областей с применением 10 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555 (уничтожено нашими защитниками) и дважды в сутки, применил 8 зенитных управляемых ракет С-300/С- 400 по городу Днепр.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Российские оккупанты нанесли 60 авиационных ударов, в частности, задействовали иранские ударные дроны типа Shahed по городам Мерефа и Изюм Харьковской области, а также применили управляемые авиационные бомбы по городу Авдеевка и поселку Нью-Йорк.

В то же время, враг совершил около 34 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. К сожалению, есть погибшие и ранены среди гражданского населения, повреждения получили медицинское учреждение в городе Днепр, образовательные учреждения в Изюме и Нью-Йорке, жилые многоквартирные и частные дома.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины очень высока.

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Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В общей сложности произошло 18 боевых столкновений на указанных участках фронта.

В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник в течение суток нанес авиационный удар в районе Землянок Харьковской области, осуществил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Сеньковка, Сосновка, Железный Мост Черниговской области; Сварково, Старые Вырки, Павловка, Волфино, Басовка, Запсилье, Мирополье, Большая Писаревка Сумской области, а также Одноробовка, Казачья Лопань, Стрелечья, Глубокое, Нескучное, Зеленое, Терновая, Старица, Гатище, Волчанск, Караичное, Малая Волчья, Бударки и Ольховатка на Харьковщине.

В Купянском направлении противник не прекращает попыток улучшить тактическое положение. В течение суток вел безуспешные наступательные действия в районе Масютовки. Нанес авиационные удары вблизи Кисловки, Котляровки, Табаевки и Райгородка Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Колодязное, Двуречная, Масютовка, Кисловка, Каменка Харьковской области и Стельмаховка - Луганской.

На Лиманском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районе Белогоровки. Там же – нанес авиационный удар. Артиллерийским обстрелам подверглись Невское, Диброва, Белогоровка Луганской области; Верхнекаменское и Спорное Донецкой области.

На Бахмутском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в направлении Предтечиного. Нанес авиаудары в районах Григоровки и Белой Горы. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Приволье, Орехово-Василовка, Григоровка, Бахмут, Калиновка, Часов Яр, Ивановское, Ступочки, Предтечино, Константиновка, Белая Гора и Северное Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник в течение суток наступательных действий не производил. Нанес авиационные удары по Авдеевке и Первомайскому, осуществил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Авдеевка, Первомайское, Карловка и Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении подразделения украинских защитников отразили многочисленные атаки противника в районе города Марьинка. В то же время, вражеским обстрелам подверглись также Георгиевка и Победа Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг нанес авиаудар в районе Угледара, совершил обстрелы населенных пунктов Парасковеевка, Угледар и Пречистовка.

В Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. Нанес авиационный удар вблизи Степного Запорожской области. Осуществил обстрелы населенных пунктов Времовка, Новоселка Донецкой области; Ольговское, Гуляйполе, Железнодорожное, Белогорье, Малая Токмачка, Малые Щербаки и Каменское Запорожской области; Золотая Балка, Веселое, Казацкое, Львовское, Антоновка, Кизомыс, Станислав Херсонской области и город Херсон.

Кроме того, в временно захваченную Новопетриковку Донецкой области прибыли несколько десятков российских военнослужащих для проведения так называемых "контрдиверсионных мероприятий". Захватчики обыскивают частные дома, изымают мобильные устройства и отбирают транспортные средства местных жителей.

В свою очередь, авиация Сил обороны за сутки нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 3 пункта управления, 2 района сосредоточения вооружения и военной техники, 1 склад боеприпасов, 2 артиллерийских подразделения на огневых позициях, 1 средство противовоздушной обороны и еще 1 важную цель противника.

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