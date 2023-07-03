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ВСУ уничтожили очередного российского полковника: был в отряде Кадырова

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
Дата публикации
Просмотры
378
Время на прочтение
1 мин
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ВСУ уничтожили очередного российского полковника: был в отряде Кадырова

ВСУ ликвидировали очередного российского полковника / Фото: Associated Press

Звание полковника оккупант получил, когда работал в ОМОНе.

Украинские военные "сдвухсотили" командира одного из отрядов спецподразделения Кадырова "Ахмат" — полковника Евгения Писаренко.

Об этом сообщил полковник ВСУ Анатолий Штефан.

Как стало известно, украинские военные уничтожили командира одного из отрядов спецподразделения "Ахмат". Больше деталей Анатолий Штефан не предоставляет, однако так называемые российские СМИ пишут, что Писаренко добровольно решил принять участие в войне, развязавшей РФ.

Погиб оккупант во время "выполнения боевого задания".

В спецподразделении он был командиром одного из отрядов, до этого служил в Ставрополе, в ОМОНе – там он и получил звание полковника.

Напомним, что в ВСУ раскрыли тайну массового падения самолетов и вертолетов в Брянской области РФ.

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Дата публикации
Просмотры
378
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