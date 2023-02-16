ВСУ уничтожили очередной российский вертолет Ка-52: новости с фронта от Генштаба

На всей территории Украины остается высокая вероятность дальнейших российских авиационных и ракетных ударов. В течение суток противник нанес 3 ракетных и 18 авиационных ударов. Кроме того, зафиксировано 52 обстрела из РСЗО.

Российские оккупанты стреляли по гражданской инфраструктуре Донецкой и Херсонской областей. Есть раненые и погибшие среди мирного населения, сообщает Генштаб ВСУ в утренней сводке по состоянию на 06:00 четверга, 16 февраля.

Захватчики сосредотачивают основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях, в районах Гряниковки, Бахмута, Авдеевки, Марьинки и Угледара.

Ситуация по регионам

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено. Враждебное огневое влияние испытали районы населенных пунктов Янжуловка Черниговской области; Рожковичи, Товстодубово, Белокопытово, Волковка, Волфин и Басовка Сумской области и Гранов, Светличное, Стрелка, Волчанск, Землянки, Рубленое, Красное Первое, Новомлынск, Двухлетняя и Мел в Харьковской области. Оккупанты нанесли удары силами армейской авиации с территории России по Наумовке на Сумщине и Гранову и Удах Харьковской области.

признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено. Враждебное огневое влияние испытали районы населенных пунктов Янжуловка Черниговской области; Рожковичи, Товстодубово, Белокопытово, Волковка, Волфин и Басовка Сумской области и Гранов, Светличное, Стрелка, Волчанск, Землянки, Рубленое, Красное Первое, Новомлынск, Двухлетняя и Мел в Харьковской области. Оккупанты нанесли удары силами армейской авиации с территории России по Наумовке на Сумщине и Гранову и Удах Харьковской области. На Купянском и Лиманском направлениях противник обстрелял из танков, минометов и артиллерии более 20 населенных пунктов, включая Гряниковку и Кучеривку Харьковской области; Новоегоровка, Макеевка, Стельмаховка, Невское и Краснопоповка Луганской области и Терны, Новоселовка, Спорное, Раздолевка и Степное Донецкой области. Нанес авиационные удары в районах Жилловки, Серебрянского лесничества и Белогоровки.

противник обстрелял из танков, минометов и артиллерии более 20 населенных пунктов, включая Гряниковку и Кучеривку Харьковской области; Новоегоровка, Макеевка, Стельмаховка, Невское и Краснопоповка Луганской области и Терны, Новоселовка, Спорное, Раздолевка и Степное Донецкой области. Нанес авиационные удары в районах Жилловки, Серебрянского лесничества и Белогоровки. На Бахмутском направлении минометных и артиллерийских обстрелов подверглись районы более 20 населенных пунктов, среди них — Спорное, Выемка, Раздолевка, Федоровка, Васюковка, Белогоровка, Парасковеевка, Бахмут, Клещиевка, Ивановское, Часов яр, Ступочки, Предтечин.

минометных и артиллерийских обстрелов подверглись районы более 20 населенных пунктов, среди них — Спорное, Выемка, Раздолевка, Федоровка, Васюковка, Белогоровка, Парасковеевка, Бахмут, Клещиевка, Ивановское, Часов яр, Ступочки, Предтечин. На Авдеевском и Шахтерском направлениях под танковые, минометные и артиллерийские обстрелы попали 20 населенных пунктов, в частности, Авдеевка, Веселое, Водяное, Первомайское, Невельское, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Победа, Никольское, Угледар, Новоукра Пречистовка и Золотая Нива в Донецкой области. Также, враг нанес авиационные удары возле Каменки и Новомихайловки.

под танковые, минометные и артиллерийские обстрелы попали 20 населенных пунктов, в частности, Авдеевка, Веселое, Водяное, Первомайское, Невельское, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Победа, Никольское, Угледар, Новоукра Пречистовка и Золотая Нива в Донецкой области. Также, враг нанес авиационные удары возле Каменки и Новомихайловки. На Запорожском направлении огневое поражение потерпели районы более 20 населенных пунктов, в частности, Времовка, Новополь, Темировка, Малиновка, Красное, Гуляйполе, Белогорье, Малая Токмачка, Новоандреевка и Каменское. Вражеские авиаудары зафиксированы недалеко от Новополя и Малиновки.

огневое поражение потерпели районы более 20 населенных пунктов, в частности, Времовка, Новополь, Темировка, Малиновка, Красное, Гуляйполе, Белогорье, Малая Токмачка, Новоандреевка и Каменское. Вражеские авиаудары зафиксированы недалеко от Новополя и Малиновки. На Херсонском направлении от вражеского артиллерийского огня пострадали Херсон, а также районы более 10 населенных пунктов, включая Золотую Балку, Гавриловку, Качкаровку, Змиевку, Берислав, Веселое, Львов, Ивановку, Токаревку, Тягинку, Берегово Херсонской области и Очаков Николаевской области.

Во вторник, 14 февраля, в Чаплинке Херсонской области российские оккупационные войска произвели обстрел города с целью обвинить и дискредитировать ВСУ. По словам свидетелей, ракеты летели с южного направления со стороны временно оккупированных территорий АР Крым.

В Симферополе местным "Центром крови" начат массовый сбор крови у гражданских и доставка крови из других станций переливания крови в Крым. Также враг активно проводит пропаганду в учреждениях всех форм собственности по привлечению к забору крови как можно большего количества людей. Это все из-за больших потерь россиян по всем направлениям боевых действий.

Ответ ВСУ

За минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили вражеские атаки в районах более 15 населенных пунктов. В частности, возле Белогоровки и Серебрянского лесничества Луганской области и Федоровки, Бахмута, Дилиевки, Авдеевки, Водяного, Первомайского, Марьинки, Новомихайловки, Угледара, Пречистовки и Новоселки Донецкой области.

Украинская авиация в течение суток нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а также 5 ударов по позициям зенитно-ракетных комплексов. Также уничтожен российский вертолет Ка-52.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 пункта управления врага, 6 районов сосредоточения живой силы и 2 его состава боеприпасов.

Напомним, в ночь на 16 февраля оккупанты совершили очередной масштабный обстрел территории Украины. Во многих регионах были слышны взрывы. Известно, что оккупанты попали в объект критической инфраструктуры Львовской области.

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