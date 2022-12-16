Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

ВСУ уничтожили около 200 российских солдат и вражескую технику на оккупированных территориях — Генштаб

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
1288
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
ВСУ уничтожили около 200 российских солдат и вражескую технику на оккупированных территориях — Генштаб

Фото: Associated Press

оккупанты пытаются восполнить потери за счет контрактников.

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины подтвердил уничтожение российских военнослужащих и техники оккупантов разного типа.

Об этом сообщили в утренней сводке 16 декабря.

Отмечается, что вражеская армия понесла ощутимые потери личного состава и вооружение еще 14 декабря в районе Запорожье и Херсонщины.

"В районе населенного пункта Токмак Запорожской области Силы обороны уничтожили до 10 единиц военной техники разного типа. Около 180 военнослужащих противника получили ранения. В Лазурном Херсонской области было уничтожено до 30 оккупантов", — отмечают в строительстве.

По данным Генштаба, также отмечается работа российских мобильных крематориев в городе Токмак.

Также, чтобы восполнить потери, оккупанты продолжают агитировать военнослужащих срочной службы на службу по контракту. Такие процессы продолжаются в подразделениях 1-й танковой армии западного военного округа.

Напомним, за прошедшие сутки ВСУ отбили ряд атак на Донбассе. Также поражены пункты управления врага. Детальнее о ситуации на фронте — в утренней сводке Генштаба.

Читайте также:

Россия готовится к новому наступлению: откуда оно может начаться - Валерий Залужный

Россия готовится к новому наступлению: откуда оно может начаться - Валерий Залужный

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

 

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
1288
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация