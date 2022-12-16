ВСУ уничтожили около 200 российских солдат и вражескую технику на оккупированных территориях — Генштаб

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины подтвердил уничтожение российских военнослужащих и техники оккупантов разного типа.

Об этом сообщили в утренней сводке 16 декабря.

Отмечается, что вражеская армия понесла ощутимые потери личного состава и вооружение еще 14 декабря в районе Запорожье и Херсонщины.

"В районе населенного пункта Токмак Запорожской области Силы обороны уничтожили до 10 единиц военной техники разного типа. Около 180 военнослужащих противника получили ранения. В Лазурном Херсонской области было уничтожено до 30 оккупантов", — отмечают в строительстве.

По данным Генштаба, также отмечается работа российских мобильных крематориев в городе Токмак.

Также, чтобы восполнить потери, оккупанты продолжают агитировать военнослужащих срочной службы на службу по контракту. Такие процессы продолжаются в подразделениях 1-й танковой армии западного военного округа.

Напомним, за прошедшие сутки ВСУ отбили ряд атак на Донбассе. Также поражены пункты управления врага. Детальнее о ситуации на фронте — в утренней сводке Генштаба.

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