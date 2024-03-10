ВСУ уничтожили "Панцирь-С1", САУ "Гиацинт" и РСЗО "Град" – Тарнавский рассказал о потерях оккупантов

Александр Тарнавский отчитался о ситуации на фронте.

В операционной зоне оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" за минувшие сутки произошло 54 боевых столкновения. Враг нанес 27 авиаударов, 153 удара дронами-камикадзе и 1252 обстрела.

Об этом сообщил командующий группировкой Александр Тарнавский.

Общие потери врага за сутки составили: в живой силе – 310 человек (убитыми и ранеными), в вооружении и военной технике – 65 единиц. В частности: 12 танков, 17 боевых бронемашин, пять артиллерийских систем, один РСЗО, 28 автомобилей, одна единица спецтехники и т.д.

Нейтрализовано или сбито 312 БпЛА разных типов. Кроме того, Силы обороны Украины уничтожили четыре склада боеприпасов и один блиндаж захватчиков.

Среди уничтоженной и поврежденной вражеской техники – один самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1", один САУ "Гиацинт", 1 РСЗО БМ-21 "Град", два комплекса видеонаблюдения "Муром-М".

Напомним, нацгвардейцы остановили две колонны российской техники на юге – мощное видео.

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