ВСУ уничтожили переправу оккупнатов под Антоновским мостом, которой кичился коллаборант Стремоусов

Когда ВСУ ударили по Антоновскому мосту на Херсонщине, "прилет" задел и плавучий мост российских оккупантов, который пытаются соорудить под упомянутым мостом.

Именно этим плавучим мостом из барж недавно хвастался коллаборант Кирилл Стремоусов.

Об этом сообщил депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань.

Он отметил, что россияне быстро научились восстанавливать полотна мостов и настраивают дополнительные переправы.

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"Но основное это то, что все находится под огневым контролем, как только отремонтируют или нагрузят – уничтожим снова. Тем более, при прилетах по Антоновскому задело и "новый" – плавучий мост оккупантов", – написал депутат в Сети.

Кроме того, Хлань рассказал в эфире "24 канала", как накануне Стремоусов записывал пропагандистские видео возле Антоновского моста. Предатель анонсировал, что "запустят" и сам мост, и строящийся рядом плавучий мост из барж. Эти баржи фиксировались к опорам Антоновского моста. Однако теперь плавучий мост поврежден.

"Он еще недостроен, но вчера и по нему прилетело", – сказал депутат облсовета.

Он также сообщил, что после ударов ВСУ стали непроездными Антоновский автомобильный мост, дорога через дамбу Каховской ГЭС и Дарьевский мост.

Напомним, 26 августа украинские военные в очередной раз нанесли удары по скоплениям российских оккупантов в Чернобаевке и по Антоновскому мосту.

В тот же день украинские ракетно-артиллерийские подразделения выполнили огневые задачи, благодаря чему приостановили эксплуатацию Дарьевского моста в Херсонской области.

Возле Мелитополя "хлопок" на складах оружия оккупантов

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