ВСУ уничтожили по меньшей мере 6 редких радиолокационных комплексов оккупантов — британская разведка

Украинские силы 23 марта обнародовали футаж российского противобатарейного радара «ЗООПАРК-1М», ликвидированного в Донецкой зоне. В целом Россия потеряла по меньшей мере шесть радиолакционных комплексов и, вероятно, лишь очень ограниченное количество осталось в Украине.

Об этом Министерство обороны Великобритании сообщает в ежедневном обзоре.

Как отмечают в разведке, таких систем сравнительно немного, но они оказывают заметное влияние на поле боя. В частности, позволяют командирам быстро находить и поражать вражескую артиллерию.

"Однако, поскольку у них есть активная электромагнитная подпись, они уязвимы к обнаружению и уничтожению. Россия потеряла по меньшей мере шесть ZOOPARK-1M и, вероятно, лишь очень ограниченное количество осталось в Украине", — говорится в отчете.

Также читайте В КНДР казнят граждан за распространение южнокорейских видео — Reuters

В обзоре также говорят, что восстановление парка контрбатарейных радаров, вероятно, является ключевым приоритетом для обеих сторон, но у России, вероятно, будут трудности, поскольку системы зависят от поставок высокотехнологичной электроники, которые были прерваны санкциями.

Накануне стало известно, что с начала полномасштабной войны против Украины Россия потеряла по меньшей мере 23 ударных вертолета Ка-52. Это составляет более 25% нынешнего парка российских ВВС из 90 Ка-52.

Читайте также: