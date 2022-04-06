ВСУ уничтожили подразделение РЭБ и охранников-спецназовцев РФ, которые пришли убивать украинцев: фото

Украинские десантники подчеркнули, что они будут воевать до тех пор, пока не очистят Украину от российских убийц.

Украинские защитники уничтожили подразделение радиоэлектронной борьбы и охрану спецназа РФ.

Об этом сообщает Командование десантно-штурмовых войск ВСУ.

"На днях воины 81-й отдельной аэромобильной бригады Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины уничтожили подразделение радиоэлектронной борьбы ВС российской федерации. Охрану подразделения РЭС осуществляли военнослужащие одной из бригад специального назначения главного управления генерального штаба ВС РФ", — говорится в сообщении.

Фото: Командование десантно-штурмовых войск ВСУ

Украинские десантники подчеркнули, что они будут воевать до тех пор, пока не очистят Украину от российских убийц.

Фото: Командование десантно-штурмовых войск ВСУ

Фото: Командование десантно-штурмовых войск ВСУ

Напомним, в пригородах Киева воевали российские оккупанты родом из провинциальных городов, не имеющих образования и знаний. Большинство из них – это люди без финансовой стабильности и без каких-либо моральных принципов или ценностей.

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