ВСУ уничтожили подразделение РЭБ и охранников-спецназовцев РФ, которые пришли убивать украинцев: фото

Украинские десантники подчеркнули, что они будут воевать до тех пор, пока не очистят Украину от российских убийц.
Украинские защитники уничтожили подразделение радиоэлектронной борьбы и охрану спецназа РФ.
Об этом сообщает Командование десантно-штурмовых войск ВСУ.
"На днях воины 81-й отдельной аэромобильной бригады Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины уничтожили подразделение радиоэлектронной борьбы ВС российской федерации. Охрану подразделения РЭС осуществляли военнослужащие одной из бригад специального назначения главного управления генерального штаба ВС РФ", — говорится в сообщении.
Украинские десантники подчеркнули, что они будут воевать до тех пор, пока не очистят Украину от российских убийц.
Напомним, в пригородах Киева воевали российские оккупанты родом из провинциальных городов, не имеющих образования и знаний. Большинство из них – это люди без финансовой стабильности и без каких-либо моральных принципов или ценностей.
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