ВСУ уничтожили понтонный мост в Херсонской области – опубликовано фото спутника Planet Labs

Спутник Planet Labs зафиксировал уничтоженный понтонный мост в районе села Дарьевка Херсонской области, который российские оккупанты использовали для пересечения реки Ингулец.

На снимках, сделанных спутником Planet Labs, зафиксированы значительные повреждения Дарьевского моста на Херсонщине. Рядом с ним оккупанты построили понтонную переправу.

Об успехе операции ВСУ на южном направлении, в том числе об уничтожении этой переправы, накануне сообщило оперативное командование "Юг".

На спутниковых снимках за 5 сентября, которые есть в распоряжении проекта Радио Свобода "Схемы", также заметны значительные повреждения самого Дарьевского моста, рядом с которым оккупанты возвели понтонную переправу.

"Ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено 370 огневых задач по поражению подразделений противовоздушной обороны врага, районов сосредоточения сил и средств, станций радиоэлектронной борьбы и понтонных переправ вблизи Дарьевки и вдоль Каховской ГЭС", — сообщило ОК "Юг" 6 сентября.

На спутниковом снимке Planet Labs виден не только разрушенный понтонный и поврежденный рядом рядом Дарьевский мосты, но и поврежденное здание у речного причала, где с начала полномасштабной войны России против Украины находилось неидентифицированное судно.

Как сообщает источник, в 250 м от переправы спутник также зафиксировал скопление российской военной техники и большое количество окопов.

26 августа ВСУ "остановили эксплуатацию" Дарьевского моста в Херсонской области.

Дарьевский мост – это мост через реку Ингулец возле села Дарьевка Херсонского района Херсонской области на автодороге E58.

Напомним, военный эксперт объяснил, почему "вторая в мире" российская армия проигрывает в Украине.

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