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ВСУ уничтожили радиолокационную станцию агрессоров в Новой Каховке

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ВСУ уничтожили радиолокационную станцию агрессоров в Новой Каховке

Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

ВСУ уничтожили боевую бронированную машину в районе Голой Пристани

Украинские военные уничтожили радиолокационную станцию российских агрессоров в Новой Каховке.

Об этом сообщает Оперативное командование "Север".

В сообщении военных указывается, что оккупанты продолжают обустройство оборонительных сооружений и рубежей. Враг постоянно осуществляет передислокацию подразделений во избежание огневого поражения с правого берега, который находится под контролем ВСУ.

Кроме того, российские агрессоры производят принудительный вывоз местного населения и имущества с оккупированных территорий Херсонщины. В частности, оккупанты принудительно вывезли население из Новокиевки.

В результате разграбления оккупантами в Новой Каховке прекратила работу центральная городская больница. Все оборудование агрессоры вывезли в оккупированный Крым.

Напомним, ранее Рефат Чубаров рассказал, как Украина будет освобождать Крым.

Также мы информировали, что в МВД пообещали выяснить причины гибели бойцов терробороны в Херсоне.

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Дата публикации
Просмотры
447
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