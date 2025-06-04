ВСУ уничтожили редкую российскую РЛС "Зоопарк-1М", которая стоит как истребитель

РЛС «Зоопарк-1М»

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На одном из ключевых участков фронта украинские военные поразили сверхважную цель — российскую радиолокационную станцию «Зоопарк-1М». Успешная операция стала возможной благодаря мастерской работе разведчиков бригады артрозведки «Черный лес».

Об этом говорится в сообщении артрозведки «Черный лес» в Telegram.

Во время развертывания РЛС врага наши силы обнаружили ее расположение и скорректировали точный удар, который мгновенно уничтожил комплекс.

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«Зоопарк-1М» — это современный российский радиолокационный комплекс разведки и контроля стрельбы, который противник активно использует для контрбатарейной борьбы. Он способен точно выявлять позиции артиллерии, минометов, РСЗО и даже средств ПВО во время стрельбы, что делает его чрезвычайно опасным на передовой.

По данным из открытых источников, ориентировочная стоимость этого комплекса — около 25 миллионов долларов США.

Дата публикации 16:57, 04.06.25 Количество просмотров 4 На Восточном направлении ВСУ уничтожили редкую российскую РЛС «Зоопарк-1М» стоимостью $25 млн

«Теперь еще на один „Зоопарк-1М“ у россиян меньше», — отмечают бойцы.

Уничтожение такого высокотехнологичного оборудования — это не просто громкая победа, но и существенное ослабление возможностей врага на Восточном направлении.

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Напомним, украинские военные на востоке Украины получили неожиданный подарок: редкий беспилотник-невидимкароссийских ВКС С-70 «Охотник» упал с неба над городом-крепостью Часов Яр.