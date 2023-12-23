ВСУ уничтожили рекордное количество артиллерии оккупантов — Коваленко объяснил, когда РФ исчерпает запасы

2023 год – рекордный по уничтожению русской артиллерии Вооруженными силами Украины. По данным Генерального штаба ВСУ, российские оккупационные войска (РОВ) потеряли в Украине более 8100 единиц артиллерии. По ряду оценок, в зоне боевых действий в Украине РОВ имеет не менее 4,5 тыс. артиллерийских систем. На первый взгляд, артиллерийский потенциал России неисчерпаем и постоянно восстанавливается. Но это на самом деле не так.

Об этом написал военный эксперт группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в материале совместно с OBOZ.UA.

По словам эксперта, в течение 2023 года было установлено несколько рекордов по уничтожению российской артиллерии. Сначала это был июнь, когда Силы обороны Украины ликвидировали 688 систем, в августе – 691 артсистему, а в сентябре вообще был установлен абсолютный рекорд по современной истории войн и конфликтов – 947 единиц.

"Еще никогда за последние 30 лет современной истории не уничтожалось такое количество артиллерийских систем в течение месяца в пределах одной войны/конфликта! Тем не менее, россияне продолжают насыщать зону боевых действий (БД) артиллерией, компенсируя потери и даже вроде бы увеличивая свой потенциал", — отметил Коваленко.

Коваленко говорит, что российский военно-промышленный комплекс имеет возможность за месяц отправлять в зону боевых действий в среднем 350 единиц буксируемой ствольной артиллерии +/- 10-20%, что зависит от степени ремонтопригодности систем, поступающих на восстановление.

С марта 2022 года по апрель 2023 года ежемесячно в среднем уничтожалось по 200 артиллерийских систем российских оккупационных войск. То есть 14 месяцев подряд российский ВПК имел возможность до 150 артсистем отправлять в зону БД не просто не только компенсацию в ноль, но и накапливать в плюс. Суммарно это до 2100 стволов.

Рекорды уничтожения российской артиллерии стали устанавливаться с мая в приросте к среднестатистическому показателю:

– май +350;

– июнь +488 (-150);

– июль +477 (-150);

– август +491 (-150);

– сентябрь +747 (-150);

– октябрь +573 (-150);

– ноябрь +481 (-150).

"Таким образом, за полгода было уничтожено 3607 единиц артиллерийских систем. С учетом прироста за 14 месяцев до пиковых значений аннигиляции, в минусе остается 1507. Но с полным циклом прироста за полгода это 900 и в остатке "минус" это 600", – объясняет Александр Коваленко.

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Но, по его словам, немаловажным моментом во всех этих расчетах остается первоначальный показатель арт-систем, с которым РОВ вступили в полномасштабную войну против Украины.

Так, на 23 февраля 2022 года в составе РОВ было, в общей сложности, около 110 отдельных дивизионов, 17 полков, 15 бригад. Если учитывать арт-системы от 100 мм, то не менее 3100 стволов.

Основой являлись подразделения Западного военного округа (ЗВО), преобладающей частью которого были самые современные в составе российской армии более тридцатилетней давности САУ "Мста-С". Южный военный округ (ЮВО) представлял собой на тот момент то, во что превращается вся российская артиллерийская компонента – буксируемые гаубицы.

Российские войска получили в наследство от СССР широчайшую номенклатуру артиллерийских систем, количество которых исчисляется десятками тысяч единиц и кажется, казалось бы, что этот запас просто неисчерпаем. Но на самом деле это не совсем так.

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В настоящее время подавляющая часть русской артиллерии в зоне боевых действий составляет снятая с хранения, восстановленная и отправленная на войну артиллерия. Причем, в основном, это буксируемые гаубицы, поскольку их гораздо проще, быстрее и больше можно восстанавливать. Со своей стороны доля самоходных установок становится все меньше, что влияет на качество ведения огня, мобильность, контрбатарейную борьбу.

Ориентировочный потенциал России по артиллерии на сегодняшний день:

Д-20 (152-мм) – около 100 (на хранении около 1 тыс.);

Д-30 (122-мм) – около 450 (на хранении около 4 тыс.);

Мста-Б (152-мм) – около 450 (на хранении около 550);

Гиацинт-Б (152-мм) – около 100 (на хранении около 1 тыс.);

САУ Гвоздика 2С1 (122-мм) – около 400 (на хранении около 1,2 тыс.);

САУ Акация 2С3 (152-мм) – около 700 (на хранении около 800);

САУ Гиацинт 2С5 (152-мм) – около 150 (на хранении около 500);

САУ Мста-С 2С19 (152-мм) – около 400 (на хранении около 150);

САУ Пион 2С7 (203-мм) – около 100 (на хранении около 100);

САМУ Нона-С 2С9 (120-мм) – около 300 (на хранении около 500);

САМУ Нона-СВК 2С23 (120-мм) – около 30 (на хранении 0);

САМУ Тюльпан 2С4 (240-мм) – около 30 (на хранении 150).

В этот список не вошли 120-мм минометы типа 2Б11, 82-мм БМ-37, 100-мм противотанковая пушка МТ-12 "Рапира", дивизионная пушка 85-мм Д-44 и другие. В категории на хранении указывалось то количество, которое ориентировочно пригодно для восстановления и может быть доведено до боеспособного состояния.

То есть ориентировочно в распоряжении РОВ остается в запасе примерно столько же стволов, сколько было уничтожено с 2022 года.

"Но есть нюанс: количество есть, но нет качества. Как я отмечал выше, в российских войсках растет доля буксируемой артиллерии как самой простой для восстановления и быстрой компенсации потерь. Но при этом она быстрее и уничтожается, поскольку имеет недостаток мобильности, дальности". стрельбы и точности, что негативно сказывается на показателе контрбатарейной борьбы", — отметил эксперт.

Как резюмировал Александр Коваленко, все вышеизложенные факторы свидетельствуют, что у России по меньшей мере на 2024 год еще будет возможность системно компенсировать потери в артиллерии, используя советские запасы, но даже они не бесконечны. Кроме того, не все запасы подлежат восстановлению, а также могут быть снабжены боекомплектом.

Напомним, Игнат рассказал интересные подробности операции сбивания трех российских Су-34.

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