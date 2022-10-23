ВСУ уничтожили российские гаубицы, боеприпасы и около 50 оккупантов возле Энергодара — Генштаб

ВСУ уничтожили российские "Ураганы" с боевыми расчетами, гаубицы Д-30 и личный состав.

В районе города Энергодар Запорожской области, в результате огневого поражения Вооруженные силы Украины уничтожили четыре российские гаубицы Д-30, три грузовика с боеприпасами и до 50 военнослужащих противника. Еще около 40 оккупантов ранены.

Об этом 23 октября сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

На одном из направлений были поражены две единицы РСЗО "Ураган" врага вместе с боевыми расчетами.

Авиация Сил обороны в течение суток, 22 октября, нанесла шесть ударов. Подтверждено поражение шести районов сосредоточения вооружения и военной техники врага.

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В воскресенье, 23 октября, по предварительной информации, подразделения противовоздушной обороны сбили 12 БПЛА "Shahed-136". Ракетные войска и артиллерия поразили пункт управления, пять районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, боеприпасы и зенитный ракетный комплекс противника.

Напомним, россияне удерживают детей из Энергодара в Краснодарском крае РФ. Некоторые родители начали получать тревожные сообщения. Оккупанты заявляют, что дети "задерживаются в России на неопределенный срок".

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