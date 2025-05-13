ВСУ уничтожили российские системы ПВО в Крыму: что будет дальше

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В последнее время Украина нанесла достаточно успешные удары по системам ПВО в Крыму. Это может быть прелюдией к следующим более мощным атакам вглубь территории полуострова.

Такое мнение высказал военный эксперт Павел Нарожный в эфире Radio NV.

Эксперт подчеркнул, что аннексированный Крым является логистической базой россиян, потому что большинство поставок на временно оккупированные территории происходит именно через полуостров. Сюда товары из РФ доставляют морем, а часть автомобильным путем через мост, потому что дальше это все попадает на фронт. Кроме того, россияне могут поставлять это и вдоль Азовского моря, но такой вариант гораздо сложнее и опаснее, чем через Крым.

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"Украинские удары достаточно успешны в последнее время. Они могут быть прелюдией к следующим более мощным уже вглубь территории Крыма, когда уничтожаются базы с топливом, с боеприпасами. Но даже уничтожение самих систем ПВО очень чувствительный удар к врагу", - подчеркнул Нарожный.

По его словам, украинские военные нанесли большое количество ударов по российским системам ПВО, в основном для этого применялись дроны. Кроме того, в ГУР показало свою новейшую разработку - безэкипажный катер, являющийся носителем дронов.

"Такой себе мини авианосец, подходящий очень близко к побережью и с него стартуют эти дроны. Они достают на довольно дальние расстояния - даже до 15-20 км. А все средства ПВО размещены на побережье для того, чтобы сбивать ракеты и все, что летит вглубь полуострова", - рассказал Нарожный.

Этими украинскими БПЛА уничтожаются очень дорогие системы врага – радары, пусковые установки, зенитно-ракетные комплексы, в частности, "Бук". По словам эксперта, у врага не хватает средств для того, чтобы сбивать именно такие мелкие цели, каковы FPV-дроны, которыми наносятся удары. Нарожный отметил:

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"Восстанавливать такие системы очень дорого и это было очень тяжело делать еще даже до санкций, потому что цикл производства таких систем очень длинный – больше года. Для того чтобы выпустить с конвейера радар системы С-300 или С-400 необходимо десятки миллионов долларов".

Поскольку РФ опрокидывает в Крым системы ПВО из разных регионов, этим открывает возможность наносить удары по российской территории, где есть военные арсеналы, нефтеперерабатывающие заводы и такой деятельности ГУР и ВМС Украины "можно только аплодировать".

Напомним, неделю назад президент Украины Владимир Зеленский рассказал об уничтожении военных объектов в оккупированном Крыму.

Также стало известно, что оккупанты наращивают количество ПВО в Крыму. В частности, таким образом они стремятся сохранить контроль над полуостровом.

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Дата публикации 21:32, 25.04.25 Количество просмотров 606 План предательства! США и Россия «раздерибанили» Украину?! Хотят забрать не только Крым!