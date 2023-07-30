ВСУ уничтожили российский "Бук" за 5 минут — Сырски показал мощное видео

Командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины генерал-полковник Александр Сырский показал, как украинские военные обнаружили российскую технику из комплекса "Бук" и за пять минут уничтожили ее.

Командующий Сухопутными войсками опубликовал в Telegram.

"Подразделениями воинской части А1108 была обнаружена техника из комплекса "Бук", который должен был прикрывать небо захватчикам. Через 5 минут он был уничтожен. Так наши военные открыли целый район для свободной работы друзей-артиллеристов", — отметил генерал-полковник.

По его словам, теперь артиллеристы могут беспрепятственно работать по вражеским складам, пехоте и технике.

Российский "Бук" уничтожили за 5 минут

Напомним, в Сумах выросло количество жертв в результате ракетного удара РФ.

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