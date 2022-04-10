ВСУ уничтожили российский истребитель Су-34, который летел бомбить Николаев

Также за ночь украинские защитники ликвидировали 70 оккупантов.
Украинские защитники уничтожили вражеский бомбардировщик Су-34, летевший атаковать Николаев.
Об этом сообщает Оперативное командование "Юг".
"Зенитным ракетным подразделением Воздушных сил Вооруженных сил Украины сбит российский истребитель-бомбардировщик СУ-34, пытавшийся атаковать Николаев. Общие потери врага только за эту ночь составили 70 орков и 7 единиц техники", — говорится в сообщении.
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