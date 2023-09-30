ВСУ уничтожили российский комплекс разведки "Муром-П": появилось видео

Благодаря воинам 101-й отдельной бригады территориальной обороны был обнаружен и уничтожен комплекс автономного мобильного видео-тепловизионного наблюдения "Муром-П" оккупантов.

Об этом сообщили в 101-й отдельной бригаде Территориальной обороны Закарпатья и обнародовали видео.

"Мы всегда готовы к "теплой" встрече с врагом. А благодаря операторам БПЛА, мы их можем достать и "у них дома". У россиян минус следующий комплекс автономного мобильного видео-тепловизионного наблюдения "Муром-П". Это результат совместной работы взвода БПК разведывательной роты управления бригады и пилотов 72 о 101 обр Закарпатской бригады. Разведчики обнаружили российский комплекс разведки и метко отработали коптером", — говорится в сообщении под видео.

Мы всегда готовы к теплой встрече с врагом. А благодаря операторам БПЛА мы их можем достать и «у них дома». У россиян минус следующий комплекс автономного мобильного видео-тепловизионного наблюдения «Муром-П» Это результат совместной работы взвода БпАК разведывательной роты управления бригады и пилотов 72-101 обр Закарпатской бригады. Разведчики обнаружили российский комплекс разведки и точно отработали коптером. PS Российские военные развернули на передовой комплексы дальнего визуального наблюдения Муром-П, который имеет тепловизор и камеру с зумом. Может работать автономно с больших объектов. Комплекс видит человека на 10 км камерой и 4 км тепловизором. Автономная быстроразворачивающаяся система дальнего видео-тепловизионного наблюдения для сбора данных на любой местности. Стартовая цена (в зависимости от комплектации) – согласно каталогу российской фирмы производителя «Стилсофт» – 10 млн.руцких рублей. FPV-дрон в действии! Слава Украине! Опубликована 101 отдельная бригада Территориальной обороны Закарпатья Пятница, 29 сентября 2023 г.

Напомним, Главное управление разведки Минобороны Украины перехватило очередной разговор российского оккупанта с родственником. Военнослужащий РФ рассказывает брату о пьянстве среди военных и полной потере зубов из-за условий пребывания на фронте.

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