ВСУ уничтожили российский танк Т-90М вблизи Роботино на Запорожье – видео

Украинские воины уничтожили новейший российский танк Т-90М вблизи Роботино на Запорожье.

Видеозапись успешной атаки украинских воинов была опубликована украинским журналистом Юрием Бутусовым в Telegram.

"Момент уничтожения бойцами 65-й отдельной механизированной бригады ВСУ российского танка Т-90М в районе населенного пункта Роботино Запорожской области", – говорится в сообщении.

ВСУ уничтожили российский танк Т-90М

Напомним, 4 мая на Харьковском направлении ВСУ уничтожили самый современный танк России – Т-90М. Чем отличается этот танк от предыдущих версий, какая экспортная стоимость танка – в материале ТСН.ua.

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