ВСУ уничтожили российский "Зоопарк", сбили вертолеты "Аллигатор" и поразили районы сосредоточения живой силы

За минувшие сутки, 24 октября, ракетные войска и артиллерия Вооруженных сил Украины поразили шесть районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, два состава боеприпасов, зенитный ракетный комплекс, радиолокационную станцию "Зоопарк" и два других важных объекта противника.

Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины.

Кроме того, авиация Сил обороны нанесла более 30 ударов. Подтверждено поражение 22 районов сосредоточения вооружения и военной техники врага, пять складов боеприпасов и девяти зенитных ракетных комплексов врага.

На разных направлениях украинские подразделения противовоздушной обороны сбили три вертолета Ка-52 "Аллигатор", бомбардировщик Су-24М, два БпЛА "Орлан-10" и БпЛА "Shahed-131" противника.

Напомним, Вооруженные силы Украины получат 11 комплексов БПЛА PUMA-LE стоимостью более 540 млн гривен. Что о них известно – читайте в материале ТСН.ua.

Восемь месяцев полномасштабной войны: Украина ломает "вторую армию мира" - Зеленский

Читайте также: