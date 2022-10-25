ВСУ уничтожили российский "Зоопарк", сбили вертолеты "Аллигатор" и поразили районы сосредоточения живой силы

Украинские военные уничтожили много вооружения противника.
За минувшие сутки, 24 октября, ракетные войска и артиллерия Вооруженных сил Украины поразили шесть районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, два состава боеприпасов, зенитный ракетный комплекс, радиолокационную станцию "Зоопарк" и два других важных объекта противника.
Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины.
Кроме того, авиация Сил обороны нанесла более 30 ударов. Подтверждено поражение 22 районов сосредоточения вооружения и военной техники врага, пять складов боеприпасов и девяти зенитных ракетных комплексов врага.
На разных направлениях украинские подразделения противовоздушной обороны сбили три вертолета Ка-52 "Аллигатор", бомбардировщик Су-24М, два БпЛА "Орлан-10" и БпЛА "Shahed-131" противника.
Напомним, Вооруженные силы Украины получат 11 комплексов БПЛА PUMA-LE стоимостью более 540 млн гривен. Что о них известно – читайте в материале ТСН.ua.
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