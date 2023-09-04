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ВСУ уничтожили российское судно и проредили ряды оккупантов: Генштаб назвал вражеские потери

Автор
Ирина ЛабьякИрина Лабьяк
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ВСУ уничтожили российское судно и проредили ряды оккупантов: Генштаб назвал вражеские потери

Российский военный шлем / Фото: Associated Press

Украинские войска в течение суток уничтожили десятки единиц вражеской бронетехники, артсистем, БПЛА и автотехники.

ВСУ на фронте ликвидировали еще 460 оккупантов, поэтому российские потери в войне против Украины на 4 сентября составляют около 265 120 бойцов.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Потери России 4 сентября

Общие боевые потери российских войск 4 сентября ориентировочно составляют:

  • личного состава – около 265 120 (+460) человек,
  • танков – 4480 (+4) единиц,
  • боевых бронированных машин – 8663 (+14) единицы,
  • артиллерийских систем – 5611 (+29) единиц,
  • РСЗО – 741 (+2) единицу,
  • средства ПВО – 503 (+1) единицы,
  • самолетов – 315 (+0) единиц,
  • вертолетов – 316 (+0) единиц,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 4481 (+37) единицу,
  • крылатые ракеты – 1447 (+0) единиц,
  • корабли/катера – 19 (+1) единиц,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 8149 (+47) единиц,
  • специальной техники – 847 (+6) единиц.
Потери российских войск по состоянию на 4 сентября/Инфографика: Генштаб ВСУ / ©
Потери российских войск по состоянию на 4 сентября/Инфографика: Генштаб ВСУ

Напомним, украинские военные ликвидировали с воздуха катер российских войск и шестерых вражеских бойцов, когда те пытались высадиться в северо-западной части Черного моря.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Катер с оккупантами уничтожили прямо во время высадки – подробности от ВМС

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Дата публикации
Просмотры
745
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