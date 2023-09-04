ВСУ уничтожили российское судно и проредили ряды оккупантов: Генштаб назвал вражеские потери

Украинские войска в течение суток уничтожили десятки единиц вражеской бронетехники, артсистем, БПЛА и автотехники.
ВСУ на фронте ликвидировали еще 460 оккупантов, поэтому российские потери в войне против Украины на 4 сентября составляют около 265 120 бойцов.
Об этом сообщил Генштаб ВСУ.
Потери России 4 сентября
Общие боевые потери российских войск 4 сентября ориентировочно составляют:
- личного состава – около 265 120 (+460) человек,
- танков – 4480 (+4) единиц,
- боевых бронированных машин – 8663 (+14) единицы,
- артиллерийских систем – 5611 (+29) единиц,
- РСЗО – 741 (+2) единицу,
- средства ПВО – 503 (+1) единицы,
- самолетов – 315 (+0) единиц,
- вертолетов – 316 (+0) единиц,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 4481 (+37) единицу,
- крылатые ракеты – 1447 (+0) единиц,
- корабли/катера – 19 (+1) единиц,
- автомобильной техники и автоцистерн – 8149 (+47) единиц,
- специальной техники – 847 (+6) единиц.
Напомним, украинские военные ликвидировали с воздуха катер российских войск и шестерых вражеских бойцов, когда те пытались высадиться в северо-западной части Черного моря.
▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Катер с оккупантами уничтожили прямо во время высадки – подробности от ВМС
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