ВСУ уничтожили российскую автоматизированную станцию помех "Житель" — видео

Данный комплекс оккупанты использовали для автоматизированного обнаружения, пеленгования и анализа сигналов радиоизлучения в рабочем диапазоне частот.
Украинским защитникам удалось уничтожить российскую автоматизированную станцию помех Р-330Ж "Житель".
Об этом сообщило Командование десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины.
"Артиллерийские подразделения Десантно-штурмовых войск и Сухопутные войска ВС Украины уничтожили российскую автоматизированную станцию постановки помех Р-330Ж "Житель", — говорится в сообщении.
Российские оккупанты использовали данный комплекс для автоматизированного обнаружения, пеленгования и анализа сигналов радиоизлучения в рабочем диапазоне частот.
Напомним, ранее бойцы подразделения противовоздушной обороны 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШУ ВСУ уничтожили современный российский БПЛА.
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