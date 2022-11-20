ВСУ уничтожили российскую колонну и обстреляли пункты управления и склады боеприпасов оккупантов — Генштаб

Украинские защитники продолжают наносить урон российским оккупантам. Воины ВСУ уничтожили колонну военной техники в Луганской области, склады и пункты управления оккупационной армии.

Об этом 20 ноября говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

По данным Генштаба, в городскую больницу Скадовска Херсонской области привезли около 100 раненых военнослужащих российских оккупационных войск.

"По уточненной информации, подтверждено огневое поражение по местам сосредоточения живой силы противника 19 ноября. В районах населенных пунктов Пологи, Каменка, Михайловка (Василовского района) и Энергодар Запорожской области захватчики потеряли более 100 человек ранеными. Также ликвидировано около 20 единиц военной техники разных типов и 2 склада боеприпасов. Кроме того, уничтожена колонна вражеской техники вблизи населенного пункта Сиротино Луганской области. Украинская авиация в течение текущих суток нанесла по врагу 6 ударов: 3 по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 3 — по позициям зенитных ракетных комплексов. Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны в это же время поразили 2 пункта управления, склад боеприпасов, район сосредоточения личного состава и ВВТ и 2 других важных объекта оккупантов", — говорится в сообщении.

Война России против Украины

Россия 24 февраля начала полномасштабное пришествие на местность нашего страны. Российские оккупанты планировали захватить нашу страну и установить в Киеве марионеточный режим. Фейковым "президентом" должен был стать беглец Виктор Янукович.

Однако украинские воины защищают наше государство от захватчиков. По состоянию на 20 ноября оккупационная армия потеряла 84460 военных, 278 самолетов, 261 вертолет и 2879 танков.

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